قوات الشرعية تسيطر على الطريق بين حجة وصعدة في اليمن

سيطرت القوات الشرعية، السبت، على الطريق الإسفلتي الرابط بين مديرية حرض بمحافظة حجة والملاحيط التابعة لصعدة، بعد استكمال تطهير سلسلة جبال أبو النار بشكل كامل، وفصل خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الإيرانية بين حجة وصعدة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية وبإسناد ودعم كبيرين من قوات التحالف العربي سيطرت على الطريق الرابط بين مديرية حرض بمحافظة حجة ومديرية الملاحيط التابعة لمحافظة صعدة، بعد ساعات قليلة من استكمال تطهير سلسلة جبال أبو النار الاستراتيجية المطلة على مدينة حرض من جهة الشرق.

وسلسلة جبال أبو النار عبارة عن سلسلة جبلية وعرة طولها أكثر من 12 كيلومترا، تمتد من حدود محافظة صعدة شمالا إلى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة.

وتتمثل أهمية السلسلة الجبلية "أبو النار" في أنها تطل على مدينة ووادي حرض وعشرات المرتفعات التابعة للمديرية. كما تطل على منطقة المَزرق التابعة لمديرية بكيل المير، التي تبعد عنها ما يقارب 3 كيلومتر.

وبالسيطرة على سلسلة جبال أبو النار، تتم السيطرة على أجزاء شاسعة من أراضي المديريتن التابعتين لمحافظة حجة، وكذلك قطع إمداد مليشيا الحوثي الواصلة من محافظة صعدة إلى محافظة حجة، وبهذا يتم فصل المحافظتين عن بعضهما.