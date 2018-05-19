قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخاً حوثياً

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، السبت، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة (خميس مشيط).

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي، فإن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأوضح المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي (2216) و (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع قائلا "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وأشار المالكي إلى أن الميلشيات الحوثية أطلقت صاروخين، أحدهما اعترضه ال