وفاة ثلاثة فلسطينيين متأثرين بإصابتهم برصاص جيش الاحتلال

توفى ثلاثة فلسطينيين خلال ال 24 ساعة الماضية متأثرين بإصابتهم برصاص جيش الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية اليوم السبت.

وذكرت المصادر أن شابين في مطلع العشرينات من العمر وأخر يبلغ (58 عاما) توفوا متأثرين بجراحهم برصاص قوات الاحتلال على أطراف قطاع غزة.

وأُصيب الثلاثة خلال مواجهات دامية مع لجيش الكيان يوم الاثنين الماضي، ما رفع حصيلة القتلى في ذلك اليوم إلى 65 بينهم تسعة أطفال ومسعف.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن نحو 50 من مصابي مواجهات يوم الاثنين الماضي يرقدون بحالة "موت سريري" في مستشفيات غزة.

ورفع ذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 115 غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة على أطراف القطاع في 30 آذار/ مارس الماضي.

وفي هذه الأثناء، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات برفض إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في "انتهاكات" إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة.

واعتبر عريقات في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن "رفض إسرائيل اللجنة وعدم السماح لها بالدخول إخفاء لجرائمها ضد الفلسطينيين".

وقال عريقات إن "الذي يخشى المحاكم لا يرتكب جرائم"، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة التحقيق سواء سمحت لها الولايات المتحدة الأميركية أو لم تسمح لها إسرائيل.

وأضاف أن "الجانب الفلسطيني يرحب باللجنة وسيتعاون معها في كافة المجالات وسيجيب عن كل ما تسأله ولها الحق أن تذهب إلى كل مكان تريد".

وكان مجلس حقوق الإنسان صوت في جلسته الطارئة التي عقدت في جنيف أمس، على مشروع قرار يدين "الجرائم" الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس للتحقيق على وجه الاستعجال في جميع انتهاكات القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، ولا سيما في قطاع غزة المحتل.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، مقابل تصويت كلا من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.