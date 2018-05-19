قوات الشرعية اليمنية تسيطر على جبال النار

قال مراسل "سكاي نيوز عربية"، السبت، إن قوات الشرعية اليمنية تواصل توغلها في منطقة حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، حيث سيطرت على سلسلة جبال النار.

واستولت قوات الشرعية أيضا على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي خلفتها الميليشيات.

وأكدت مصادر يمنية أن التقدم في حرض يمكّن قوات الشرعية من تضييق الخناق على المليشيات، والتقدم نحو مناطق حدودية جديدة مع صعدة معقل الحوثيين.

من جهة أخرى، قتل 26 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع المقاومة اليمنية، في جبهتي الجراحي والتحيتا في الساحل الغربي.

هذا وتتقدم المقاومة اليمنية في جنوب المديريتين بمساندة من قوات التحالف العربي.