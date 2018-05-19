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قرقاش: إيران استخدمت الاتفاق النووي للتمدد إقليمياً

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إيران استخدمت الاتفاقية النووية للتمدد إقليميا، مطالبا الدول الأوروبية بعدم مساعدة إيران على اختراق الموقف الأميركي.

وأضاف قرقاش على هامش منتدى غلوبسك 2018 في براتيسلافا بسلوفاكيا أن النظام الدولي الجديد متحول، وأن مقاربة الإمارات تعتمد على تطوير القدرة الذاتية وبلورة شراكات إقليمية وعربية.

وأكد أنه لا بد من المطالبة بلجنة تحقيق دولية في "مجزرة غزة"، وكذلك الانتهاكات المستمرة للحياة اليومية للفلسطينيين وبلورة فكرة وتصور لحماية المواطن الفلسطيني.

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