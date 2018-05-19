انتصارات نوعية للشرعية بالحديدة والساحل الغربي

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدماً ميدانياً كبيراً في محافظة الحديدة بعد أن نجح التحالف العربي لدعم الشرعية في توجيه ضربة قاسية لميليشيا الحوثي الإيرانية، فيما سيرت الإمارات 3 بواخر مساعدات إلى سقطرى.

وتقدمت قوات الشرعية لتحرير كامل التحيتا من الحوثي، مع اقتراب الجيش اليمني من السيطرة على مديرية الملاجم، فيما قتل 26 من عناصر الميليشيا، من بينهم قائد الحوثيين في التحيتا. كما أحرزت قوات الشرعية تقدماً جديداً في جبهة الساحل الغربي، مما أجبر مسؤولين أمنيين حوثيين كبيرين على الفرار من موقعهما.

إنسانياً، وصلت إلى ميناء سقطرى الباخرة الأولى وعلى متنها 538 طناً من المواد الرمضانية بقيمة 7 ملايين درهم على أن تغادر الدولة تباعاً في غضون اليومين المقبلين باخرتان تحملان مزيداً من المساعدات الرمضانية التي من المقرر أن يستفيد منها عدد كبير من سكان الجزيرة. وفي سياق متصل، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشوارع المدن الرئيسة في حضرموت مشروعها الخيري السنوي لتوزيع وجبات الإفطار والسحور على الصائمين؛ كما دشنت في مدينة عتق عاصمة شبوة مشروعها الخيري لتوزيع وجبات إفطار الصائم بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمساعدة متطوعين من أبناء المحافظة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن إيران مستمرة في دعمها لميليشيا الحوثي بالمال والسلاح وإطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي والقضاء على أي فرص للسلام، مجدداً التأكيد على أن الحكومة الشرعية كانت ولازالت وستظل حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.

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