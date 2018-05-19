قرقاش: لا حوار مع إيران بسبب صواريخها وتدخلاتها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لدى إيران سجلاً حافلاً بالتمويه والكذب والطموح لبناء قنبلة نووية مستبعداً إجراء أي حوار معها في ظل إرسالها صواريخ للحوثيين لإطلاقها صوب الأراضي السعودية وكذلك بسبب تدخلاتها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة. وقال لدى مشاركته في حلقة نقاشية بمنتدى في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا: إن الإمارات تفضل الدبلوماسية وزيادة الضغط لحل الأزمات، مشيراً إلى أن المنطقة الآن تشهد أحداثاً سيئة على الأرض تتطلب رد فعل سريعاً.



من جانبه صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن بلاده تريد التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران تعالج التهديدات الناجمة عن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وقال بريان هوك وهو مستشار بارز للسياسات: جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها، وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا.

وأضاف قبيل خطاب من المقرر أن يلقيه وزير الخارجية مايك بومبيو بعد غدٍ يركز فيه على إيران: نريد بشدة أن يكون لدينا نوع من الدبلوماسية النشطة، دبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي. ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ بومبيو سيقدم خريطة طريق دبلوماسية بشأن إيران.

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