مصر تفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فتح معبر رفح البري استثنائياً طوال شهر رمضان بين مصر وغزة «لتخفيف الأعباء» عن أهالي غزة.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تفتح فيها مصر المعبر لمدة شهر كامل. وقد لقيت المبادرة إشادة أممية، حيث أكد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بأن إعلان مصر عن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان يمثل «خطوة مهمة ومشجعة من جانب مصر، وآمل أن يسمح الوضع الأمني بحركة أكثر انتظاماً».

ونشر الرئيس المصري تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيها: «أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة».

وستسمح السلطات المصرية بعد «تنسيق أمني» مع المسؤولين الفلسطينيين في القطاع بعبور الطلاب الذين يدرسون في الخارج والمرضى وكبار السن وأهالي القطاع الذين لديهم أقارب في مصر، بحسب مسؤولين في المعبر.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أكثر من 600 فلسطيني مروا عبر معبر رفح في كلا الاتجاهين خلال الساعات الأخيرة، فضلاً عن مرور 57 شاحنة تحمل سلعاً وأدوية.

ووصف ، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إعلان مصر عن فتح معبر رفح طوال شهر رمضان بأنه «خطوة مهمة ومشجعة من جانب مصر، وآمل أن يسمح الوضع الأمني بحركة أكثر انتظاماً».