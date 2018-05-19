هاشتاغ «قطر تهدّد الطائرات المدنية» يحقق 54 مليون مشاهدة

حقق هاشتاغ «قطر تهدد الطائرات المدنية» ما يزيد على 54 مليون مشاهدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

جاء ذلك بعد تأييد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» المخاوف التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تهديد قطر سلامة الطيران المدني.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاغ، منددين بسياسة قطر العدائية تجاه جيرانها والأزمات التي تحاول إثارتها للعبث بأمن المنطقة. واتفق المغردون على ضرورة الوقوف أمام تهديدات قطر بحسم لعدم تكرار استهداف سلامة المدنيين.

وأيد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» المخاوف التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني؛ بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية، في ضوء الخروقات القطرية الخطيرة لقواعد سلامة الطيران المدني من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من عدة طائرات مدنية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية عام 2018.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس بحضور فهد سعيد محمد الرقباني سفير الإمارات لدى كندا، وسيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني. وفي رده على الطلب الذي تقدمت به حكومة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس أهمية التأكيد على سلامة الطيران المدني، وحماية أرواح المدنيين المسافرين على متن الطائرات.

وأشار المجلس إلى أهمية التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية والتطبيق الفعال لاحترام مبادئ سلامة الطائرات المدنية المتعلقة بالحفاظ على سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. ودعا المجلس إلى التزام العمليات الجوية العسكرية بضمان سلامة الطيران وأخذها بالاعتبار، مشيرا إلى أنه سيواصل مراقبته للوضع لتحديد وتنفيذ الحلول الفنية لتعزيز سلامة الطيران في المنطقة.

اعتراض

ولأكثر من مرة خلال أشهر، اعترضت مقاتلات قطرية طائرات مدنية مسجلة في دولة الإمارات، وجاء هذا الاعتراض الدولي على السلوك القطري بعد سلسلة من الحوادث:

إذ قامت مقاتلات قطرية في 22 أبريل 2018، بالاقتراب من طائرة مدنية إماراتية تحمل النداء (ETD 88N) من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي.

واقتربت المقاتلات القطرية بشكل يهدد سلامة الطائرة المدنية الإماراتية، مما استدعى تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة الطيران وقيام قائد الطائرة الإماراتية (ETD 88N) بالمناورة لتفادي المقاتلة القطرية.

وفي 26 مارس الماضي، اقتربت مقاتلتان قطريتان بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات، بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين.

وكانت الطائرات المقاتلة القطرية قد اعترضت في 15 يناير الماضي، طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانتا متوجهتين إلى البحرين، ووقع الاعتراض الأول في الساعة 10:30، بينما جرى الثاني في الساعة 11:05 صباحاً.

وقدمت هيئة الطيران المدني الإماراتية، آنذاك شكوى ضد قطر، لدى هيئة الطيران المدني الدولية «إيكاو»، كما تقدمت البحرين بدورها بشكوى مماثلة باعتبارها الدولة التي كانت تقصدها الطائرتان، أثناء اعتراضهما، وقد أيدت الهيئة العالمية دولتي الإمارات والبحرين في تلك الشكاوى.