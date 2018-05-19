سلطان بن سحيم لنظام الدوحة: استبدلتم الأشقاء بتركيا وإيران

بعد أن نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان صورة «ودية» جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حيث كانوا في ضيافة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، علّق الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني على الصورة، متحسراً على العزلة التي تعانيها قطر جراء السياسة التي انتهجتها ودفعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى مقاطعتها.

مكابرة

وقال في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أرفقها بالصورة المذكورة: «بينما الأشقاء يجتمعون ويلتقون ويقتربون أكثر فأكثر، يحز في النفس العزلة التي تعيشها بلادي.. أصبحنا منبوذين». وأضاف في إشارة إلى السياسة القطرية التي باتت تتناغم مع إيران وتركيا، مبتعدة عن الدول العربية: «ابتعدنا عن أهلنا وأشقائنا.. واستبدلنا مكانهم التركي والإيراني، المكابرة والعناد تقتل صاحبها».

ود

وكان بدر العساكر نشر صورة تجمع كلاً من ولي العهد السعودي، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مع ملك البحرين والرئيس المصري، كاشفاً عن لقاء ودي جمعهم قبل أيام، دون أن يحدد التاريخ، إلا أنه أوضح أنه جرى بضيافة السيسي. واحتفى مغردو «تويتر» بالصورة التي جاءت بعيداً عن الرسميات، مؤكدين أنها تعبر عن متانة العلاقات بين القادة الأشقاء.