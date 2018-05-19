قوات الشرعية تتقدم في الملاجم والتحيتا

نجح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في توجيه ضربة قاسية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد قتل قائد ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا محافظة الحديدة اليمنية مع 25 من مساعديه في غارة جوية.

فيما تتقدم قوات الشرعية لتحرير كامل التحيتا من ميليشيا الحوثي، مع اقتراب الجيش الوطني من السيطرة على مديرية الملاجم، وقتل 26 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قائد الحوثيين في مديرية التحيتا، في غارات للتحالف العربي في جبهة الساحل الغربي لليمن.

وأوضح شهود عيان أن 18 من مسلحي الميليشيات قتلوا من جراء غارة استهدفت عربتين عسكريتين في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وأكدت مصادر يمنية أن من بين القتلى قائد الحوثيين في المديرية. وفي سياق متصل، قصفت مقاتلات التحالف العربي مركبة تابعة للميليشيات في مديرية الجراحي، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين كانوا على متن المركبة.

وأحرزت قوات الشرعية تقدماً جديداً في جبهة الساحل الغربي، مما أجبر مسؤولين أمنيين حوثيين كبيرين على الفرار من موقعهما، وحسب مصادر عسكرية فإن المواجهات بين المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، جرت في منطقة العرج بمديرية باجل، وجنوبي مديرية التحيتا.

فرار الحوثيين

وأفادت مصادر أمنية أن مدير أمن الجراحي المعين من قبل ميليشيات الحوثي، فر إلى جهة غير معلومة مع أفرادهم من مراكز الشرطة، بعد تقدم المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية.

وتقترب قوات الشرعية اليمنية، من بسط سيطرتها على كامل مديرية «التحيتا» التابعة لمحافظة الحديدة، بعد تمشيط مساحات كبيرة منها، في اليومين الماضيين.

تحرير مناطق بصعدة

وتمكن الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة صعدة بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية لـ«العربية»، الجمعة، بأن الجيش والتحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربي، وقطعا بذلك الطريق على أي إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، .

قرب تحرير الملاجم

إلى ذلك، أكد العميد صالح عبد ربه المنصوري قائد اللواء 173 مشاة أن الجيش الوطني اقترب من السيطرة على مديرية الملاجم وتوقع استسلام الميليشيا الانقلابية فيها. وأوضحأن الميليشيا الانقلابية تتهاوى يوما بعد يوم في ظل تقدم الجيش الوطني باتجاه مديرية الملاجم والضغط عليها في أكثر من جبهة. و

قال العميد المنصوري: إن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي في الجبهة أثبتت مدى هشاشة وتشتت الميليشيا الانقلابية في الجبهات وفقدان الثقة بينها.

تثمين

ثمّن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح؛ الدور الكبير ‏لدول التحالف العربي وجهودهم ‏الكبيرة في مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات ‏المشروع ‏الإيراني.‏ وقال الفريق محسن؛ خلال اتصال هاتفي بمحافظ الحديدة ‏الحسن علي طاهر: تسعى القيادة والحكومة ‏الشرعية ‏لتحرير كل الأرض اليمنية من الميليشيات ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏