برنامج غذائي إماراتي في السودان

تنفذ دولة الإمارات برنامجاً غذائياً في جمهورية السودان الشقيقة عبر هيئة الهلال الأحمر وذلك انسجاماً مع روح رمضان العطاء في مبادرة تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية مع السودان حكومة وشعباً.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، متانة العلاقات بين الإمارات والسودان وعمق الروابط بين الشعبين الشقيقين. وقال سموه «إن ما تقدمه الدولة من برامج يأتي في إطار التزامها الإنساني وواجبها تجاه الأشقاء».

كما أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز تواجدها الإنساني في السودان عبر المشاريع والمبادرات التي تفي بأغراض التنمية في المجالات كافة. وقال سموه إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستظل الداعم والسند القوي للمستهدفين من خدماتها وبرامجها في السودان.

وبدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ توجيهات القيادة بوضع خطة عاجلة لتنفيذ البرنامج الغذائي وتوسيع مظلة المستفيدين منها في عدد من الولايات السودانية. ويتوجه إلى العاصمة الخرطوم خلال اليومين القادمين وفد من الهيئة للإشراف على توفير المواد الغذائية من الأسواق المحلية هناك وإيصالها إلى المستفيدين في مناطق تواجدهم سواء داخل العاصمة أو خارجها على وجه السرعة.



وشددت الهيئة على أنها لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً خاصاً للأشقاء في السودان، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في تقديم كل ما شأنه أن يلبي احتياجات الأشقاء في السودان من الدعم والمساندة في مختلف المجالات.



