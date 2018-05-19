أعلنت مؤسسات بحثية ألمانية أن نسبة طالبي اللجوء من المغرب العربي تجاوزت 2.4 بالمئة من جملة طالبي اللجوء في البلد الأوروبي الغني، والتي يتصدرها اللاجئون السوريون والعراقيون. وكشف تقرير للمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا أن طلبات اللجوء في ألمانيا تركزت أساساً في دول صربيا وجورجيا أوروبياً، في حين تركزت عربياً على دول المغرب العربي وكل من سوريا والعراق صاحبي النسبة الأكبر التي تفوق 20 بالمئة، مضيفاً أن أكثر من 35 بالمئة منهم تلحقهم شبهات الجريمة. وأضاف التقرير الذي نقله موقع آخر خبر أونلاين التونسي أن عدد المشتبه بهم في بعض الجرائم كان من دول المغرب التي تعتبر الأكثر أمناً مقارنة بكل من سوريا والعراق اللذين كانت نسبة المشتبه منهم أقل.