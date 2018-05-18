حقوق الإنسان يصوت لصالح إرسال لجنة تحقيق إلى غزة

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بموافقة 29 صوتا مقابل صوتين معارضين ، إرسال لجنة مستقلة إلى غزة "للتحقيق في كافة المزاعم الخاصة بالانتهاكات وخروقات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي" التي وقعت خلال الاحتجاجات في قطاع غزة .

ويعتزم المجلس إرسال "لجنة تحقيق دولية مستقلة ... للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي وقعت خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في 30 آذار/ مارس الماضي.

وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد هذه الخطوة. وكانت ألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى من بين الدول الـ14 الأعضاء في الأمم المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وقالت ألمانيا وأستراليا والمجر إنها لم تستطع تأييد القرار .