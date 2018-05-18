السعودية تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث غزة

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل حاليا من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي و الذي تسبب مؤخرا في سقوط العديد من الشهداء وإصابة الكثير من الأبرياء المدنيين داعية إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث غزة.

و أكد السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل - في كلمة المملكة خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة - موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية داعيا المجتمع الدولي للقيام بما يجب القيام به وبذل كل الجهود للوقف الفوري للعنف والقتل ضد الشعب الفلسطيني ومطالبة قوة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

و قال الواصل إن المملكة العربية السعودية أعربت بكل وضوح عن رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها الى القدس و أن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية و الثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة و حظيت باعتراف و تأييد المجتمع الدولي مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحقه في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة .

و دعا جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتبني القرار المطروح أمام المجلس الذي يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الإنتهاكات الإسرائيلية بتوافق الآراء.