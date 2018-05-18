مقتل قائد ميليشيات الحوثي في التحيتا

قتل 25 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قائد الحوثيين في مديرية التحيتا، في غارات للتحالف العربي في جبهة الساحل الغربي لليمن.

وذكرت سكاي نيوز عربية أن 18 من مسلحي الميليشيات قتلوا جراء غارة استهدفت عربتين عسكريتين في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأكدت مصادر يمنية أن من بين القتلى قائد الحوثيين في المديرية.

وفي سياق متصل، قصفت مقاتلات التحالف العربي مركبة تابعة للميليشيات في مديرية الجراحي، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين كانوا على متن المركبة.

من جانب آخر، قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وأهدافاً لميليشيات الحوثي في منطقة آل الحماقي بمديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات التحالف على مواقع وأهداف أخرى لهم في مديرية رازح الحدودية بصعدة، كما طال القصف أهدافاً أخرى لهم في مديرية عبس بمحافظة حجه الحدودية.

وكانت القوات الشرعية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، أحرزت تقدما جديدا في جبهة حرض بمحافظة حجه الحدودية مع السعودية.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية نفذت عملية عسكرية تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على السرداح والمجروب والمعاين وجبل الذراع و أجزاء واسعة من "جبل النار" الاستراتيجي بمديرية حرض، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي خلفت عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.