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اطلع على خطة عمل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في التطوير الحكومي

محمد بن راشد: علاقتنا مع مصر علاقة فكر وعمل

المصدر:
  • دبي - وام
التاريخ:

محمد بن راشد خلال لقائه الوفد الحكومي المصري بحضور حمدان بن محمد ـــ تصوير: سيف محمد

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العلاقة بين مصر والإمارات هي علاقة أخوة، وعلاقة شراكة، وعلاقة فكر وعمل، بدأت منذ قيام دولتنا، وستكبر وتتعزز مع الزمن.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الوفد الحكومي المصري المشارك، في أولى الزيارات التدريبية لدولة الإمارات والمرتبطة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. واطلع سموه على سير خطط العمل التي شملت المحاور المختلفة للاستراتيجية. وأضاف سموه: «هذا التعاون المشترك، سواء في التميز الحكومي أو الخدمات أو المسرعات الحكومية، يشكّل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة بين البلدين».

 

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