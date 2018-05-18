«إيكاو» مؤيدةً الإمارات: قطر تهدد سلامة الطيران المدني

أيّد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» المخاوف التي أبدتها دولة الإمارات بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية، في ضوء الخروق القطرية الخطرة لقواعد سلامة الطيران المدني، من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من طائرات مدنية مسجلة في الإمارات منذ بداية 2018.

وشدد المجلس، خلال جلسته مساء أمس التي ناقش فيها الشكاوى التي تقدمت بها الإمارات، على أهمية تأكيد سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين على متن الطائرات، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية والتطبيق الفعّال لاحترام مبادئ سلامة الطائرات المدنية المتعلقة بالحفاظ على سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة.

من جانبه، رحّب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي بقرار «إيكاو»، وقال: «نشكر المجلس لقبوله الشكوى التي قدمناها والتوصيات التي اشتملت عليها ورقة العمل التي قدمتها الدولة للمجلس».

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