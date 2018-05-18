انسحاب عناصر حزب الله من جنوب حلب

انسحبت عناصر تابعة للجيش السوري من نقاط لها في منطقة الحاضر جنوب حلب، وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن «رتلاً عسكرياً يقدر بنحو 25 آلية، يرفع أغلبها أعلام حزب الله اللبناني، بينها ناقلات تحمل دبابات، انسحبت صباح أمس من بلدة الحاضر (22 كيلومتراً جنوب مدينة حلب)، واتجهت إلى مواقع جبل عزان الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني».

وأكد المصدر أن «انسحاب عناصر حزب الله اللبناني وعناصر من القوات الحكومية جاء بضغط من القوات الروسية التي تريد إنشاء نقاط مراقبة في المنطقة، بعد نشر الجيش التركي نقاط مراقبة في منطقة تلة العيس بريف حلب الجنوبي».