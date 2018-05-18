قطر لا ترغب في التخلّي عن دعم الإرهاب

شدّد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر د. سعد الزنط، على أنّ قطر ليست لديها أية نية للتخلي عن دورها في دعم الإرهاب، مضيفاً:

«إذا ما أرادت قطر وقف خسائرها والتغلّب على تداعيات المقاطعة، الاستجابة لمطالب الدول الأربع ووقف دعم الإرهاب».

وأوضح الزنط في تصريحات لـ «البيان»، أنّ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، نتجت عنها العديد من الآثار السلبية سياسياً أو اقتصادياً على قطر، التي تعاني من وطأة المقاطعة وتداعياتها المباشرة والمتفاقمة عليها، لاسيّما وأنّ قطر دويلة صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، ويعتمد اقتصادها كلياً على الغاز، الأمر الذي يجعلها مهددة سياسياً وأمنياً.

ولفت الزنط إلى أن قطر تعاني من مشكلات كثيرة ومتعددة، أبرزها تلك المتعلّقة بنقص الإيرادات، مبيّناً أنّ تكلفة المقاطعة ليست مادية فقط بل سياسية وأمنية أثرت على الأمن القومي القطري وصورة قطر أمام العالم، بعد سلسلة الخطوات التي اتخذتها دول المقاطعة في سبيل مواجهة الدعم القطري للإرهاب.

إلى ذلك، وفي سياق الحديث عن السيناريوهات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة في ضوء الموقف الراهن، قال الزنط إنه ليست ثمة حلول سياسية أو دبلوماسية تبدو في الأفق، بسبب سياسة تنظيم الحمدين القائمة وإصرار قطر على دعم الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أنّ قطر ليست لديها نية التخلي عن هذا الدور الذي تقوم به في المنطقة.

وأكّد الزنط على ضرورة تغيير النظام القطري سياساته نحو أشقائه العرب، حتى لا تتفاقم الأزمة وتتكبد الدوحة خسائر فادحة بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، بسبب تمسكها بدعم الإرهاب، ما أجبر الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على اتخاذ قرار المقاطعة.