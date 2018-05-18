الإمارات تُسيّر قافلة مساعدات إلى الحيمة بعد تحريرها

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مساعدات غذائية على الأهالي والنازحين في مناطق بمحافظتي الحديدة وأبين.

وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى منطقة الحيمة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، تتضمن سلالاً غذائية ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك عقب تحرير الحيمة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفك الحصار عن المواطنين اليمنيين.

كما وزعت الهيئة مساعدات اغاثية عاجلة للأسر المحتاجة بمديرية الضليعة بحضرموت.واستهدفت المساعدات توزيع سلال غذائية لتلبية احتياجات 700 أسرة يمنية فقيرة ونازحة من مناطق قريبة لمنطقة الحيمة في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات وجهودها المبذولة لدعم الأشقاء اليمنيين في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، راشد الخاطري: «إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على سكان منطقة الحيمة المحررة يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم».

وأضاف: «إن الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ مشاريع التنمية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران».

وأشار الخاطري إلى أن برامج الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية، حيث كان لها أفضل الأثر في نفوس أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي يمرون بها.

وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات وزعت الهيئة مساعدات اغاثية عاجلة للأسر المحتاجة بمديرية الضليعة بحضرموت.

وتأتي هذه المساعدات تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك حيث تفتقر الأسر لأبسط مقومات الحياة إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي الذي زاد من معاناة هذه الأسر اذ استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنداءات الانسانيه التي أطلقها الأهالي بتقديم مساعدات انسانيه واغاثيه عاجله.

700 سلة

في السياق، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، 700 سلة غذائية على النازحين من محافظتي الحديدة وتعز في محافظة أبين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تفقد فريق الهلال الأحمر أوضاع النازحين والتعرف إلى احتياجاتهم.

وشمل التوزيع، الذي يأتي في إطار جهود الهلال الأحمر لتقديم خدماته الإنسانية الطارئة للنازحين ضمن «عام زايد 2018»، مناطق الجول الشعبية والرميلة الشرقية وجول السادة وميكلان وكنيف والرميلة الغربية ورهوة الحصان والفنح في محافظة أبين.

وكان فريق من الهلال الأحمر في أبين قد اطلع أول من أمس، خلال تفقده مواقع النازحين في مختلف قرى ومناطق مديرية خنفر، على أحوالهم المعيشية واحتياجاتهم عن قرب لتلبيتها في أسرع وقت.

وأعرب مدير عام مديرية خنفر، الشيخ محمد العفيفي، عن سعادته بالمشاركة في توزيع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ضمن «عام زايد» في مديرية خنفر في محافظة أبين، مضيفاً أن هذا الخير قد عهدوه من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وأبنائه وشعبه، متمنياً استمرار هذا الدعم، ومعبراً عن شكره وكل أبناء المديرية لدولة الإمارات على ما تقدمه من مشاريع سواءً في الجانب الإغاثي أو في الجوانب الأخرى كالتعليم والصحة.