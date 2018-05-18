الجيش الليبي يحرّر مناطق واسعة في درنة

شنت قوات «الجيش الوطني الليبي» هجوماً على مواقع تابعة لمسلحين بمدينة درنة شرق البلاد استخدمت خلاله الطائرات والمدفعية ونجحت في السيطرة على صومعة للقمح وقرى على مشارف المدينة مواصلة تقدمها السريع الهادف لتحرير المدينة من قبضة العصابات الإرهابية، وبحسب مصادر في الجيش تم القبض على عشرات الإرهابيين معظمهم من الأجانب.

وأعلن الجيش الليبي سيطرته على العديد من المواقع في المدينة بعد اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية. كما أعلنت مصادر عسكرية إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين من جنسيات مختلفة خلال هذه العمليات. ونفذت قوات الجيش الليبي ضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين.

وأكد الجيش الليبي انه يواصل إرسال التعزيزات العسكرية لمساندة القوات المقاتلة وعرضت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش تسجيلاً مصوراً يظهر التعزيزات العسكرية المتمثلة في عربات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

موضحة أن إرسال هذه التعزيزات يأتي «في إطار العمليات العسكرية التي انطلقت بتعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لتحرير درنة من قبضة الإرهاب وبسط الأمن فيها»، حسبما ذكر موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية».

تقدم

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري إن قوات الجيش قامت بتثبيت تقدمات الأيام الأخيرة وأحرزت تقدمات جديدة وتمكنت من الدخول إلى داخل درنة من محاور عدة. وأضاف أن شعار الجيش اليوم هو إنقاذ درنة وأهلها من الإرهاب، موضحاً أن الجماعات الإرهابية التي كانت متمركزة في الظهر الحمر والحيلة، هربت ودخلت المدينة وتمركزت بالجبال لكن تم طردهم وقُتل أعداد كبيرة منهم.

تطهير

كان المشير حفتر أعلن في مطلع الشهر الحالي إطلاق عملية تحرير درنة من قبضة ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»، الذي يسيطر على المدينة منذ فبراير عام 2011. وتحول الجيش الليبي إلى درنة بعد تطهير مدينة بنغازي مما يسمي «مجلس شورى مجاهدي بنغازي» منتصف العام الماضي. وتعتبر درنة المدينة الوحيدة الواقعة خارج سيطرة القوات المسلحة الليبية في «إقليم برقة» شرق ليبيا.

واختار حفتر الإعلان عن بدء هذه العملية خلال عرض عسكري ضخم احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق «معركة الكرامة»، التي نجحت في استعادة السيطرة على مناطق عدة من الجماعات المتشددة. وترافقت استعدادات الجيش مع ضجيج سياسي مارسه تيار الإسلام السياسي، والتنظيمات والميليشيات الدائرة في فلكه، غذته التصريحات الصاخبة الصادرة عن المفتي المعزول الصادق الغرياني، الذي مازال يدعو إلى «التصدي لعملية تحرير مدينة درنة».

وفي توصيف لهذا المُتغير، قال المحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم فنوش بحسب مواقع اخبارية، إنه لا يمكن أبداً الخطأ في قراءة هذا التوقيت سياسياً على الأقل، على ضوء المفاعيل الميدانية، وتداعياتها السياسية اللاحقة.وتابع قائلا إن «النجاحات الميدانية التي حققها الجيش الليبي منذ بدء معركة تحرير درنة، دفعت برسائل سياسية إلى جميع الأطراف الليبية، وكذلك أيضاً القوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي».

وبدأت معركة تحرير درنة في العاشر من أبريل الماضي، عندما أعلنت قيادة الجيش الليبي في بيان لها عن بدء التحرك لتحرير درنة التي تعد معقلاً لجماعات إرهابية ومتشددة في شرق البلاد. ومنذ ذلك الحين، تتواصل المعارك في محيط درنة.

حيث تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على مساحات واسعة من منطقة «الظهر الحمر» الواقعة جنوب المدينة، والوصول إلي مشارف منطقة «شيحا الغربية» المحاذية لمنطقة «الظهر الحمر» من ناحية الجنوب. كما تمكنت الخميس، من التقدم في المحور الشرقي للمدينة الذي يُعرف بمنطقة «الفتائح» و«عين بنت» و«وادي احصين»، بعد أن تم طرد العناصر الإرهابية منها، وإجبارها على التقهقر نحو مناطق أخرى.