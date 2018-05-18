ضربات جديدة تلاحق الإرهاب في سيناء

أعلن الجيش المصري، أمس الخميس، مقتل 19 متطرفاً وإلقاء القبض على 20 مشتبهاً بهم خلال الأيام الماضية في سيناء، حيث يقوم بحملة عسكرية موسعة للقضاء على «العناصر الإرهابية» شمال ووسط شبه الجزيرة المضطربة.

وأصدرت القوات المسلحة المصرية، أمس، البيان رقم 22 حول العملية سيناء 2018، حيث أعلنت القضاء على 19 إرهابياً. وتضمن البيان عدداً من النتائج الخاصة من شمال ووسط سيناء، وعدداً كبيراً من نتائج المداهمات التي تمت خلال الفترة الماضية، وأبرزها تدمير القوات الجوية لعربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد محاولتها اختراق الحدود الغربية.

كما تم القضاء على 10 أفراد إرهابيين وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية شمال ووسط سيناء، والقضاء على تسعة تكفيريين في تبادل لإطلاق النار مع العناصر الأمنية بوزارة الداخلية، عثر بحوزتهم على أربع بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وذلك في منطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش.

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض بها عدد من الأسلحة وأجهزة الاتصال شمال سيناء، والكشف عن مخزن تحت الأرض به كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التكفيرية وسط سيناء، واكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية شمال سيناء، والقبض على 20 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.



وأضاف البيان أنه تم اكتشاف وتفكيك وتفجير 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كمية أخرى تقدر بحوالي نصف طن وسط سيناء.

ضبط أسلحة

في السياق، واصلت وزارة الداخلية المصرية استهداف البؤر الإجرامية في محافظة أسيوط، حيث داهمت قرى «المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب- بنى قرة بدائرة مركز شرطة القوصية - نجعى سبع، عبدالرسول بدائرة مركز شرطة أسيوط - منطقتي الجمصة والغريب بدائرة مركز شرطة ساحل سليم».



وضبطت أجهزة الأمن 702 قطعة سلاح ناري عبارة عن «3 رشاش، 292 بندقية آلية، 8 بنادق رصاص، 237 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 144 فرداً محلي الصنع، 2900 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و29 خزينة».