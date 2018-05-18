نهب الميليشيا يرفع أسعار السلع في صنعاء بشكل جنوني

تشهد أسعار المواد الغذائية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفاعاً جنونياً، لتزداد معاناة سكان تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير بسبب الحرب، وذلك وفق تقرير للوكالة الفرنسية.

وبحسب علي صالح، بائع التمر في سوق صنعاء الرئيسة، فإن «المبيعات ليست جيدة على الإطلاق» قبل بدء شهر رمضان، لأن «أولوية الناس هنا أصبحت تتركز على تأمين المواد الضرورية»، وفي هذه الأثناء، منعت ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين خروج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر شركة النفط اليمنية من داخل ميناء الحديدة إلى أسواق المناطق التي تقع تحت سيطرتها .

وفرضت تحت تهديد السلاح تسليم صافي هذه الكميات لقيادات في الجماعة تتكفل ببيعها بأسعار مرتفعة جداً، ستفرز، وفقاً لمسؤولين يمنيين، سوقاً سوداء مع أول أيام شهر رمضان، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من مسؤولي الشركة وموظفيها إلى تقديم استقالاتهم.