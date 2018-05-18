بوتين يلتقي الأسد في سوتشي

أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نطيره السوري بشار الأسد في مدينة سوتشي الروسية الخميس. وناقش الرئيسان "الخطوات الثنائية التالية" في سوريا. حسب إعلان الكرملين.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه حليفه السوري إن بدء العملية السياسية في سوريا سيساعد في انسحاب "القوات المسلحة الأجنبية" من هذا البلد.

وأضاف بوتين "بعد النجاحات العسكرية (للجيش السوري خلال الأشهر الماضية)، تأمنت ظروف جديدة لصالح تفعيل العملية السياسية بشكل واسع".

ونقل بيان الكرملين عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله لنظيره الروسي إن الوضع في سوريا يتجه أكثر للاستقرار.