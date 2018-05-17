"الطيران المدني" تستعرض الأدلة على التعديات القطرية

ناقشت جلسة منظمة الطيران المدني الدولي التعديات القطرية على الطائرات المدنية الإماراتية، واستعرضت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الامارات خلال الجلسة الأدلة التعديات القطرية ومدى تأثيرها على سلامة النقل الجوي.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة إن ما قامت به دولة قطر يعتبر تهديداً خطيراً ومباشراً على سلامة الطائرات المدنية والأشخاص الذين على متنها دون مبرر منطقي لهذا السلوك المتهور، مؤكداً أن قطر عرضت حياة 420 شخصاً للخطر من 54 جنسية مختلفة كانوا على متن هذه الطائرات.

كما استعرضت الهيئة تسجيلاً مرئياً لأنظمة الرادار لعرض أدلة عن التعدي القطري، كذلك عرضت إفادة أحد الطيارين المدنيين بخصوص تعرض المقاتلات القطرية لطائرته.

وقال الطيار "تعرضنا لظروف غير اعتيادية تتعدى ما يألفه الطيارون من خلال خبراتهم وتدريباتهم".

وأضاف "لقد ضربت المقاتلات القطرية بإجراءات السلامة عرض الحائط، فبينما كنا منشغلين بإجراءات تفادي الاصطدام استمرت المقاتلات في مطاردتنا. وان تدخلها غير المشروع كان إجراء خطيراً يمس بسلامة الطيران"

واستعرض محمد الدوسري متحدثاً باسم الهيئة العامة للطيران المدني أمام المجلس نتائج التحقيقات المتعددة والتي أثبتت مخالفة قطر لعدد من المبادئ الرئيسية للقواعد الدولية للطيران المدني.