مقتل العشرات باشتباكات بين منطقتين في الصومال

قال مسعفون ومسؤولون عسكريون في إقليم أرض الصومال ومنطقة بلاد بنط شبه المستقلة، إن عشرات الأشخاص قتلوا في اشتباكات بين قوات المنطقتين.

وتخوض المنطقتان صراعاً على منطقة سول المتنازع عليها لأكثر من عشر سنوات.

وينقسم سكان المنطقة المتنازع عليها إلى فريقين يؤيد كل منهما أحد طرفي الصراع. واشتبكت قوات الجانبين في قتال شرس، أول من أمس، للسيطرة على قرية توكا راك التي استولى عليها إقليم أرض الصومال الشهر الماضي.

وتقع القرية بالقرب من جاروي عاصمة بلاد بنط. وقال فرح سعيد وهو طبيب في بلدة لاسانود لرويترز: «وصلت جثث 45 جنديا وعشرات الجرحى، مات ثلاثة متأثرين بجراحهم بينهم ضابطان من أرض الصومال». وقالت بلاد بنط التي زعمت أنها استعادت القرية إنها فقدت 18 من جنودها.