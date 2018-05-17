الفلبين ترفع حظراً على إرسال العمالة إلى الكويت

أعلنت الفلبين، أمس، رفع حظر مفروض على سفر عمالها إلى الكويت، بعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية. وفرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في فبراير الماضي، حظراً جزئياً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت، بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية.

وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية، في أبريل الماضي، سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة، أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب العمل.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، في بيان، إن الرئيس دوتيرتي «أصدر أوامره لوزير (العمل) سيلفستير بيللو لرفع الحظر على سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت بشكل كامل». ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60 في المئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا.