البحرين تدرج 10 أفراد و4 كيانات لحزب الله على قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة خارجية مملكة البحرين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 10 أفراد و4 كيانات تنتمي لما يسمى "مجلس الشورى" التابع لتنظيم حزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب.

وحسب وكالة أنباء البحرين، فإنه بموجب هذه الخطوة، سيتم فرض جزاءات على هؤلاء الأفراد والكيانات تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من التعامل معها.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إدراج جميع هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب، واستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.

وحث وزير الخارجية المجتمع الدولي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لوقف مختلف سبل وأشكال الدعم الذي تقدمه إيران للإرهاب والميليشيات الإرهابية مثل حزب الله الإرهابي، والتي تعمل على إثارة الفوضى والفتنة وتسعى لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأسماء الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب هي على النحو التالي، حسن نصرالله، ونعيم قاسم، وإبراهيم أمين السيد، ومحمد يزبك، حسين خليل، وهاشم صفي الدين، وطلال حمية، وأدهم تباجا.

إضافة إلى مجموعة كيانات، وهي شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، وعلي يوسف جرار، ومجموعة سبكترم، وحسن إبراهيمي، وماهر للتجارة.