مساعدات غذائية إماراتية في أبين بمناسبة رمضان

دشّن الهلال الأحمر الإماراتي توزيع 700 سلة غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ضمن أنشطة الهلال في عام زايد 2018 في مديرية أحور بمحافظة أبين.

وثمّن مدير عام مديرية أحور، يسلم شبيع أبوست، ما يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي من مشاريع في مديرية أحور في قطاع التعليم والصحة، وفي المجال الإنساني الذي تندرج ضمنه هذه المساعدات الإنسانية الرمضانية لصالح الأسر الفقيرة والأشد فقراً في مناطق مديرية أحور. كما تم توزيع 300 سلة غذائية في مديرية شقرة بمحافظة أبين والقرى المحيطة بها بالمحافظة نفسها.

وتسكن الأسر في مناطق المحصامة وحصن محمد وجول الشويحرية، التي تم توزيع السلال الغذائية الرمضانية فيها في منازل من القش وتعاني من فاقة وعوز.

الى ذلك، قدم خالد ابراهيم منسق عام الإغاثة في محافظة أبين جزيل الشكر و التقدير للإمارات المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والهلال الأحمر الذي يواصل تنفيذ المشاريع الإنسانية تخفيفا لمعاناة الشعب اليمني في ظل الظروف التي يعيشها .. ورحب بتواجد " الهلال الأحمر " في أحور و شقرة وجميع مديريات محافظة أبين ..

و تعد المناطق - التي تم توزيع السلال الغذائية الرمضانية فيها في شقرة - من أشد المناطق حاجة إلى المساعدات الإنسانية وتضم نازحين من مناطق آخرى جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي.