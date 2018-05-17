هادي: التحالف أفشل مخطط إيران في اليمن

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أفشل مخططات إيران في تحويل بلاده إلى ساحة ابتزاز للجيران والإقليم والعالم.

وجدّد التأكيد، في خطابه الذي وجّهه أمس إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن بلاده «لن تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها الإسلامية الأصيلة لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا».

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية الإيرانية الدموية أدخلت الحزن والمعاناة إلى كل منزل يمني على امتداد الوطن، حتى في المناطق التي لم تدنسها بمليشياتها، مؤكداً أن نهبها للموارد العامة وحربها العبثية وتغذيتها للتطرف والإرهاب طالت بآثارها معيشياً واقتصادياً الجميع دون استثناء.

وجدّد هادي العهد والوعد أن اليمن لن تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها الإسلامية الأصيلة لمصلحة ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا، مشيراً إلى أنه بدعم ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، فشلت محاولات إيران ووكلائها في تحويل اليمن إلى ساحة ابتزاز للجيران والإقليم والعالم.

وعبّر عن تقديره وامتنانه نيابةً عن الشعب اليمني إلى الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على كل ما قدموه ويقدمونه وسيقدمونه لليمن واليمنيين وعلى مواقفهم التاريخية التي لا تتوقف، كما عبّر عن شكره لقادة دول التحالف، الذين استجابوا للنداء الأخوي في موقف بطولي وتاريخي في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي.

وأضاف: «أن هذه الحرب لم تكن يوماً خيارنا، وحاولنا بشتى الطرق والوسائل تفاديها، حتى بعد أن أشعلتها الميليشيا الانقلابية، عملنا ولا نزال على إنهائها، وقدمنا التنازلات تلو التنازلات، من أجل تطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً والمؤيدة أمميا ودولياً والمتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216».