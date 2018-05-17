«القطرية» تستجدي البرلمان الأوروبي

اشتكى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في محاولة يائسة لاستجداء تعاطف المؤسسات الأوروبية، أمام لجنة النقل والسياحة التابعة للبرلمان الأوروبي، من فقدان الشركة نحو 160 رحلة يومياً، منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة.

وقال الباكر، في تصريحات له أمام لجنة النقل والسياحة التابعة للبرلمان الأوروبي، وصدرت في بيان عن الشركة القطرية، إن عدد الرحلات الجوية اليومية تراجع من 600 رحلة إلى 440 رحلة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن تلك الإجراءات أثرت سلباً في عمليات الناقلة القطرية، بتقليص عدد الممرات الجوية التي تستخدمها من 18 ممراً إلى ممرين فقط.