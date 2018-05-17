السيسي: تداعيات سلبية لنقل السفارة الأميركية إلى القدس

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في أول تعليق له بهذا الشأن إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وقال السيسي، خلال مؤتمر شبابي بالقاهرة أذاعه التلفزيون "قلنا إن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي، وسيؤدي إلى شيء من عدم الرضا و(عدم) الاستقرار نتيجة هذا الإجراء، وسيكون له تداعيات (سلبية) على القضية الفلسطينية."

وأضاف "أرجو من الإسرائيليين (أن) يتفهموا أن ردود أفعال الفلسطينيين في هذا الموضوع مشروعة، و(أن) يتم التعامل معها في إطار الحرص الشديد على أرواح الفلسطينيين"، حسبما ذكرت رويترز.

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس يوم الاثنين، بعد أن اعترف الرئيس دونالد ترامب بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وقتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في ذات اليوم جراء احتجاجات عارمة على نقل السفارة.