مصر والسودان وإثيوبيا توقع وثيقة مخرجات «سد النهضة»

وقع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا تضمنت 5 محاور رئيسية شكلت تفاهمات بين الدول الثلاث.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصري المستشار أحمد أبو زيد، عبر «تويتر»: «بعد مرور 12 ساعة من المفاوضات، وقّع ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الوزاري».

وأضاف: «تم الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ٦ أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول سد النهضة».

5 محاور

وتم الاتفاق على خمسة محاور رئيسية، الأول يتعلق بدورية انعقاد القمة الثلاثية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، إذ أكد الوزراء على دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم، وذلك بناءً على توجيهات رؤساء الدول والحكومات الثلاث، وفي ضوء روح الوحدة بين الدول الثلاث من أجل تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والأمن والرخاء من خلال التعاون المشترك.

وثانياً، إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث، وقد ناقش الوزراء أفضل السبل للمضي قدماً لتنفيذ توجيه الرؤساء خلال قمتهم في شرم الشيخ بشأن إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث لكي يقدم مقترحات حول مشروعات مشتركة للتعاون في البنية التحتية والتنمية.

كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية بكل دولة. وقد قبلت الدول الثلاث الدعوة الكريمة من مصر لاستضافة اجتماع كبار المسؤولين في القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018.

أما المحور الثالث، فيرتبط بمشروع التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري.

وكشفت الوثيقة عن أن الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية سيقوم - بصورة استثنائية خروجاً على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها - بموافاة المكتب الاستشاري بتجميع لكل الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي (طبقاً لمشروع رسالة البريد الإلكتروني المرفقة)، والتي لم تحظى بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على ألا تمثل تلك الرسالة أي توجيه للمكتب الاستشاري، وتكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب.

رد مكتوب

ورابعاً، يقوم المكتب الاستشاري بالرد كتابة خلال 3 أسابيع على الاستفسارات والملاحظات، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم مع المكتب واتفاق الخدمات الاستشارية معه.

وسيتم التداول بشأن الرد المكتوب من قبل المكتب الاستشاري في إطار اجتماع وزاري للجنة الفنية الثلاثية بحضور المكتب الاستشاري في القاهرة بعد أسبوع من تلقي الرد، على أن يعقد في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية اجتماع تساعي بين الدول الثلاث في القاهرة يومي 18 و19 يونيو 2018 بحضور المكتب الاستشاري لمراجعة تقرير اللجنة الفنية الثلاثية.

أما المحور الخامس فيتعلق بالاتفاق على إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، فقد تقرر إنشاء هذه المجموعة، التي تختص بمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير سيناريوهات عدة تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقاً لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذي شأن.

15

تضم المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 15 عضواً على أن ترشح كل دولة 5 أعضاء. وستعقد المجموعة 9 اجتماعات، بحيث يُعقد كل اجتماع على مدار 3 أيام بالتناوب بين الدول الثلاث.

وتقوم المجموعة بتقديم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر بحد أقصى يوم 15 أغسطس المقبل، وذلك للنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.