فيديو.. فلسطينية تحتج على نقل سفارة أميركا إلى القدس بطريقة مبتكرة

أثار مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تقطن بجوار السفارة الأميركية الجديدة في القدس تحتج فيه على نقل السفارة إلى القدس بطريقة نالت استحسان وإعجاب الكثير، حيث عمدت إلى رفع صوت القرآن عبر مكبرات الصوت في ساحة منزلها للتشويش على الاحتفال ويظهر المقطع سيدة فلسطينية تقرأ القرآن وتجلس هي وابنها في منزلها القريب من مقر السفارة ، وقد استخدمت وسيلة مبتكرة للاحتجاج على الحفل بمكبرات الصوت وقراءة القرآن الكريم.