توقيع وثيقة مخرجات الاتفاق حول سد النهضة

وقع وزراء الخارحية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا.

وقال وزير الخارجية المصري عقب جولة المباحثات التي استمرت أكثر من 12 ساعة، إن الوزراء اتفقوا على الاجتماع في القاهرة يومي 18 و19 في سياق استمرار المشاورات تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه اليوم.

ووصف الاتفاق "بالإيجابي الذي ينسجم مع ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث".

وأضاف شكري، أنه تم الاتفاق على تعظيم أوجه التعاون الثلاثي بما يعود بالمنافع على الدول الثلاث مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قالت الاثنين، إن القاهرة تتطلع لأن يسفر الاجتماع عن إيجاد "حلول للعقبات" التي تواجه المفاوضات الفنية حول سد النهضة.

وهيمنت خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة، الذي تقول أديس أبابا إنه يهدف إلى توليد الكهرباء، ويكلف 4 مليارات دولار، وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل.