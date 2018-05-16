انهيار حوثي متسارع في الساحل الغربي

شهدت جبهات القتال في الساحل الغربي حالات استسلام جماعية لعناصر ميليشيا الحوثي المهزومين أمام المقاومة والتحالف بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية.

وسلّم نحو 85 عنصراً من الميليشيا أنفسهم، في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غربي تعز، إلى قوات الجيش الوطني، بعد انهيار صفوفهم في الجبهتين، إثر تقدم قوات الجيش المدعومة من القوات الإماراتية في الوازعية باتجاه منطقة البرح، وقطع خط الإمدادات الرئيسة التابعة لهم. وحررت قوات الجيش الوطني 3 مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا في برط العنان بالجوف بمساندة قوات التحالف.

وأسقطت الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن هذا العمل العدائي يُثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الحوثي في قدرات نوعية، في تحدٍّ واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي.