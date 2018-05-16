طرد «داعش» من الحجر الأسود

استعادت قوات النظام السوري، أمس، السيطرة على حي استراتيجي يقع جنوب دمشق من تنظيم داعش، في إطار سعيها لانهاء وجود المتطرّفين في آخر جيوبهم في العاصمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «تمكنت قوات النظام من فرض سيطرتها على كامل حي الحجر الأسود». ورأى عبد الرحمن أنّه إذا استمر النظام في التقدم على الأرض، فإنّه سيحاصر التنظيم الذي سيضطر للتفاوض على اتفاق إجلاء على غرار ما حدث في العديد من المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفصائل المقاتلة ومنها الغوطة الشرقية.

على صعيد متصل، قالت مصادر فلسطينية، إن القائد العسكري لفيلق القدس الفلسطينى عمر طاهر أبو درويش قتل أمس خلال مشاركته في معارك مخيم اليرموك بدمشق.

وأكدت المصادر أن فيلق القدس الفلسطيني تلقى خسائر كبيرة خلال معارك مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث قتل أكثر من170 عنصرا وإصابة حوالي 100 أخرين خلال المعارك الذي يشهدها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق منذ 25 يوماً. وأضافت المصادر أنّ أغلب الذين قتلوا خلال معارك مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود قنصاً أو بالألغام التي زرعها داعش وقلة منهم سقطوا في كمائن.

إلى ذلك، غادرت، مساء أول من أمس، الدفعة السادسة من مسلحي ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي إلى محافظة إدلب.