الإمارات توفر المياه لـ30 ألف يمني في لودر

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعدات خدمية وإغاثية للشعب اليمني في المناطق المحررة، حيث وضعت حجر الأساس لمشروع مياه لودر بمحافظة أبين يستفيد منه 30 ألف نسمة، كما تفقدت أوضاع النازحين في المحافظة، وقدمت مساعدات إغاثية للمحتاجين في خورمكسر بمحافظة عدن. ووضعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حجر الأساس لمشروع مياه لودر بمحافظة أبين والذي سيستفيد منه أكثر من 30 ألف نسمة وذلك ضمن أنشطة الهيئة في عام زايد.

ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عام زايد بمحافظة أبين ويخدم سكان مدينة لودر الذين حرموا من أي مشاريع مماثلة في العقود الماضية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع - والتي بدأت أول من أمس - حفر 4 آبار بعمق 50 قدماً وبتكلفة 670 ألف درهم، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية للمشروع تنفيذ خط ناقل للمياه وخزان كبير بسعة 500 لتر مكعب.

شكر وعرفان

وتقدم مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في أبين، المهندس صالح بلعيدي، بالشكر والعرفان إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي كان لها السبق في التدخل لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظة، مشيراً إلى أن الهيئة سبق لها وأن تدخلت في عام 2016 لدعم قطاع المياه في زنجبار وخنفر والذي لحقه الضرر جراء الأحداث.

من ناحيته، قال مستشار مدير عام مديرية لودر، جهاد حفيظ، إن المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي كان الجميع يتطلع إليها، منوهاً إلى أهميته في تعزيز استمرارية وديمومة مياه الشرب في مدينة لودر، متقدماً بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما تقدمه من مشاريع في لودر خاصة وأبين عامة.

في الإطار ذاته قال عضو المجلس المحلي بمديرية لودر، أحمد قاسم صالح المنصوري، إن الجميع ينتظر إنجاز هذا المشروع الحيوي بفارغ الصبر، مشيراً في هذا الصدد إلى شح المياه وارتفاع أسعارها.

تفقد المخيمات

في السياق، واصل الهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدماته الإنسانية الطارئة للنازحين من محافظات الحديدة وتعز الذين استقروا في محافظة أبين. وتفقد ممثلون عن الهلال الأحمر في أبين مواقع النازحين في مختلف قرى ومناطق مديرية خنفر واطلعوا على أحوالهم المعيشية عن قرب ووعدوا بتلبية احتياجاتهم في أسرع وقت.

مساعدات غذائية

في غضون ذلك، وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي سلالاً غذائية على سكان حي الخبراء في خور مكسر بعدن وذلك ضمن أنشطته في عام زايد 2018 وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

كما تأتي مساعدات الهلال الأحمر الغذائية في سياق الدعم الإماراتي الإغاثي والإنساني المتواصل للأشقاء في اليمن بهدف التخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم.

وعبر المواطنون اليمنيون المستفيدون من هذه الإغاثة عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي الذي لم يتردد بمد يد المساعدة والعون لأبناء الشعب اليمني.

وقال الحاج محمد حسين أحد أبناء حي الخبراء الذي استفاد من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي الغذائية إن هذه الإغاثة تعد فاتحة خير قبل حلول شهر رمضان المبارك وجاءت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب أيضاً ونحن تعودنا على الجهود الطيبة من قبل الأشقاء في الإمارات.

مساعدات حضرموت

في السياق، قدمت هيئة الهلال الأحمر مساعدات غذائية عاجلة لأهالي منطقة لبنة وضواحيها إحدى أهم مناطق مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة. وتوجهت قافلة الهيئة صوب لبنة حيث يعاني القاطنون هناك أوضاعاً معيشة صعبة استدعت إطلاق الحملة الإغاثية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وتزامناً مع عام زايد، فيما حرص فريق ميداني على تلمّس احتياجات السكان، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ودورها الإنساني في مساعدة الشعب اليمني.

وعقب عملية التوزيع أكد ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أحمد النيادي، أن الهيئة ستعمل على رفع مستوى الدعم بمديرية دوعن والمناطق المجاورة لها لأقصى الدرجات آملا في تحسين الحياة المعيشية لسكانها وتوفير أهم متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية فيها ودعم أبرز مشاريعها الخدمية لافتاً إلى أن الهيئة تجاوبت وبشكل عاجل مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من أهالي لبنة حرصاً على التخفيف من معاناتهم.

و قال إن الهيئة ستبذل قصارى جهدها خلال الأيام المقبلة لمد يد العون عبر تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام في المحافظات المحررة مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ حملات إغاثية تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.