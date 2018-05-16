البحرين تصدر أحكاماً على 138 إرهابياً

أسقطت محكمة بحرينية، أمس، جنسية 115 شخصاً وأصدرت أحكاماً مختلفة بحقهم، في قضية تشكيل تنظيم ما يعرف بـ«كتائب ذو الفقار» الإرهابية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وحكمت على 53 شخصاً بالسجن المؤبد من ضمن 138 متهماً.

وصرح رئيس النيابة البحرينية، القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، حمد شاهين، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً أمس بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ «كتائب ذوالفقار» على عدد 138 متهماً بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذاً لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير، بمعاقبة 53 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة 15 متهماً بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة 37 متهماً بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبراءة 23 متهماً، وإسقاط الجنسية عن 115 متهماً ومصادرة المضبوطات.

تحركات التنظيم

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً بتاريخ 25/‏11/‏2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم (كتائب ذو الفقار).

كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكرياً وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية حيث يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينها.

وبناء على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقاً والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.

عمليات

ثبت من التحقيقات البحرينية أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم الإرهابي لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات. وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات.