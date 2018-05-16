ظهور ثانٍ لبوتفليقة خلال شهر

ظهر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مجدداً، أمس، بمناسبة تدشين مقر الزاوية البلقائدية، وهي صرح ديني صوفي في ضواحي العاصمة الجزائرية. وهذا الحدث العام هو الثاني خلال شهر الذي يحضره بوتفليقة بعدما أصبح ظهوره نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وقام الرئيس الجزائري، وهو على كرسيه المتحرك، بإزالة الستارة عن لوحة تدشين زاوية الشيخ محمد عبداللطيف بلقائد، ثم قام بأداء صلاة تحية المسجد.

وأوضح سعيد جاب الخير، المتخصص في الفكر الصوفي، أن مشاركة بوتفليقة في هذا التدشين هدفها تذكير الشعب الجزائري بأن السلطات متمسكة بالتصوف. وأشار إلى أن للزوايا دوراً سياسياً أيضاً، في وقت تزايدت الدعوات للرئيس بوتفليقة للترشح إلى ولاية خامسة في انتخابات 2019.