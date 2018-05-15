تحالف الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية

تقدمت قائمة تحالف «سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في نتائج أولية لعشر محافظات في الانتخابات البرلمانية العراقية، وحل «تحالف النصر» بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة.

وجاءت هذه النتائج بعد فرز معظم الأصوات في عشر محافظات عراقية في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي حسب المفوضية العليا للانتخابات العراقية. وأوضحت المفوضية أن «8 محافظات لم يتم الإعلان عن نتائجها» عازية ذلك إلى «عدم الانتهاء من تدقيق نتائجها»، وهي محافظات السليمانية وأربيل والنجف ودهوك وصلاح الدين وكركوك وميسان ونينوى. ودعا رئيس الوزراء العراقي في كلمة ألقاها أمس إلى «احترام نتائج الانتخابات البرلمانية التي ظهرت وستظهر من قبل المفوضية العليا للانتخابات».

وشدد بالقول: «نؤكد على تغليب المصلحة العامة في تشكيل الحكومة المقبلة، وسوف نتحمل كل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وفق ما نص عليها الدستور»، في إشارة إلى طرح نفسه لرئاسة الوزراء لدورة جديدة، و«استعداده الكامل للعمل والتعاون لبناء وتشكيل أقوى حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة بعيداً عن الأجندات الأجنبية»، حسب تعبيره.

وتشير النتائج، حتى الآن، إلى أن قائمة «الفتح»، التي تضم فصائل ميليشيات الحشد الشعبي والمدعومة من إيران بقيادة هادي العامري تحتل المرتبة الثانية.

ولم يتصدر «تحالف النصر» النتائج في أي من المحافظات العشر التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية، واحتل المرتبة الثالثة إلى الخامسة في ترتيب النتائج بمعظم المحافظات التي تم الإعلان عنها.

وكشفت مصادر سياسية عراقية عن مباحثات سبقت الإعلان شبه النهائي لنتائج الانتخابات، لتشكيل «جبهة» تضم الكتل المتقاربة في الرؤية، لغرض تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت المصادر أن هناك «ملامح تشكيل جبهة تضم كتل العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وإياد علاوي وأسامة النجيفي، وربما مسعود بارزاني»، موضحة أن زيارة بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش الحالية للعراق تصب في هذا الاتجاه.