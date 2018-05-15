غارات عراقية على مقر لـ«داعش» داخل سوريا

قصفت طائرات حربية عراقية، أمس، مقر قيادة ودعم لوجستي لتنظيم داعش المتشدد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما أكدت مصادر إعلامية إنشاء واشنطن قاعدة عسكرية متقدمة في ريف دير الزور الشرقي، لتسهيل عمليات إمداد قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وذكر مركز الإعلام الأمني في العراق في بيان: «دكّت طائرات إف 16 العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، حيث تم تدمير الموقع بالكامل». وأوضح البيان أن الضربة جاءت بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

على صعيد آخر، أكدت مصادر إعلامية متطابقة إنشاء واشنطن قاعدة عسكرية متقدمة في ريف دير الزور الشرقي، لتسهيل عمليات إمداد قوات سوريا الديمقراطية. وأوضحت مصادر أن مهمة القاعدة، التي يتم العمل على تشييدها في بادية الشغفة بريف دير الزور الشرقي، تسهيل وصول الدعم اللوجستي إلى «قسد» بعد تجدد المعارك ضد تنظيم داعش في المنطقة.

وأضافت أن «قسد» بدأت في مطلع الشهر الجاري بحملة «عاصفة الجزيرة» التي تهدف إلى إنهاء وجود تنظيم داعش في ريفي دير الزور الشرقي والحسكة الجنوبي، والمناطق الممتدة على الشريط الحدودي العراقي- السوري.

وأفادت مصادر بأن قوات «قسد» تمكنت من السيطرة على 21 كيلومتراً، منذ استئناف حملة «عاصفة الجزيرة» ضد تنظيم داعش.

وحققت قوات سوريا الديمقراطية، أمس، تقدماً على حساب تنظيم داعش في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

سياسياً، بدأت أمس اجتماعات أستانة التي تضم ممثلين عن إيران وروسيا وتركيا مع النظام وفصائل المعارضة بغية إحراز تقدم لإيقاف الحرب في سوريا، وخاصة بعد توتر دبلوماسي وعسكري وواقع صعب يعيشه السوريون في الداخل.