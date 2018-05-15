تقدم كبير باتجاه الحديدة بإسناد إماراتي وقواتنا تدمر مركز قيادة للحوثي

أكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبد السلام الشحي، أن قوات التحالف العربي بدأت عمليات عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة، وتواصل التقدم شمالاً، بالتزامن مع استمرار زخم العمليات غربي محافظة تعز وتطويرها في أكثر من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية ومفاجئة لا تتوقعها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الشحي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف والمقاومة اليمنية.

ميدانياً، نفّذت القوات المسلحة الإماراتية عملية «الرعد الأحمر»، وهي عملية إغارة برمائية نوعية وخاطفة على أحد مراكز القيادة التابعة للحوثي في «مديرية الفازة» التابعة للحديدة، وتم خلالها تدمير مركز القيادة. وأكد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن وجود القوات المشتركة للتحالف في جزيرة سقطرى يأتي ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية الشرعية.