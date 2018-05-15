«الهلال» ترعى «بطولة شهداء الطويلة» بمديرية صيرة

ترعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بطولة «شهداء الطويلة» لكرة القدم في مديرية صيرة بمحافظة عدن التي انطلقت أول امس وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بمشاركة 36 فريقا من الفرق الشعبية في كافة أحياء مديرية صيرة والمديريات المجاورة.

وقال أحد منظمي البطولة، عبدالوهاب حسانين محمد، إنها تأتي تقديرا لشهداء حي الطويلة الذين يزيد عددهم على 20 شهيدا والذين استشهدوا في حرب 2015 على أيدي ميليشيا الحوثي اثناء غزوها عدن.

وأعرب عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي استجابت لطلبهم بالتكفل ودعم البطولة بكل ما تحتاجه، مؤكدا استمرارهم في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

من جهتهم عبر عدد من الرياضيين في عدن عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لليمن واليمنيين في جميع المجالات إلى جانب مجال الرياضة.