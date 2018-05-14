الإمارات تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة

أدانت دولة الإمارات بشدة التصعيد الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة .. والذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أصدرته اليوم - عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة.. محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير.

وشدد البيان على رفض الإمارات القاطع لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية التي انطلقت في الذكرى الـ 70 للنكبة مطالبة بحقوق عادلة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.. مجددا التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والمستمر

تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.