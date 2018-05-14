الدفاع الجوي السعودي يرصد صاروخاً باليستيا أطلقه الحوثيون

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، رصدت في الساعة العاشرة و18 دقيقة، من صباح الاثنين، صاروخا باليستيا، أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة" باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان يتجه نحو مدينة "جازان"، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلا أن الصاروخ سقط في منطقة صحراوية غير مأهولة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبيّن المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، والأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.