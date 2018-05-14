السلطة الفلسطينية تطلق نداء عاجلاً لوقف المجزرة الإسرائيلية

أطلقت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين نداء عاجلا لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين شرق قطاع غزة.

وقال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد ، في بيان ، إن على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الإنسان، الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين العزل.

وطالب عواد منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالعمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية.

وأضاف أن عدد القتلى والمصابين الفلسطينيين في ازدياد مضطرد، وهو مؤشر خطير يكشف عن نية إسرائيلية لإيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المتظاهرين المدنيين.