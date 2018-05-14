"الهلال الأحمر الإماراتي" يفتتح وحدة ضخ مياه بمنطقة السفال اليمنية

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة السفال في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية.

وأكد أحمد النيادي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة - في تصريح له - أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بمحافظة شبوة وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم أفضل الخدمات لهم.

واضاف أن إنشاء وحدة لضخ المياه والتي تعمل بالطاقة الشمسية سيزيد كميات المياه المنتجة من حقل آبار منطقة السفال وسيوفر كميات إضافية منها لسكان المنطقة بأكملها.

ومن جانبه أشاد ناصر باعوم مدير مؤسسة مياه الريف بتعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتمويلها لهذا المشروع المهم، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على اهتمامها بدعم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية في شبوة.

ومن جهة أخرى،أعرب أهالي مديرية السفال عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة للهلال الأحمر لتجهيز وافتتاح هذا المشروع والجهود التي يتم بذلها من أجل تخفيف الأعباء عن اليمنين من خلال دعم المشاريع الحيوية المهمة.

