إصابة عشرات الفلسطينيين في يوم العبور بمواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الاثنين مع بدء مواجهات مع قوات جيش الاحتلال قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن متظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي وحالات اختناق شديد في مواجهات في مناطق متفرقة من أطراف شرق قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن قوات إسرائيلية أطلقت قنابل غاز وأخرى حارقة بشكل مكثف باتجاه خيام العودة المقامة على بعد مئات الأمتار من السياج الفاصل.

ومن المتوقع أن تتصاعد حدة المواجهات خلال ساعات نهار اليوم في ظل دعوة الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، إلى أكبر تجمع شعبي اليوم على الأطراف الحدودية ضمن "يوم العبور".

ومنذ صباح اليوم بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد إلى المناطق الحدودية الشرقية عبر حافلات عند مفترق الطرق والميادين العامة.

وتتزامن تظاهرات اليوم مع إحياء الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية، ونقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

من جهته ، دعا مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيلان ديفرون ، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة ، إلى تجنب الخسائر بين صفوف المدنيين.

وقتل 49 فلسطينيا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف آخرين بجروح وحالات اختناق منذ بدء مسيرة العودة الشعبية على أطراف قطاع غزة في 30 آذار/مارس الماضي.